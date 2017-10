Bordeaux : Costil pique Rennes « Par Eric Bethsy - Le 21/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé du Stade Rennais aux Girondins de Bordeaux cet été, Benoît Costil (30 ans, 9 matchs en L1 cette saison) a comparé la direction des deux clubs. Et même s’il ne voulait vexer personne, le gardien tricolore a clairement affiché sa préférence. "Ça m’embête de dire ça et les supporters rennais vont peut-être mal le prendre, mais on voit des gens qui ont gagné des trophées au sein du club, on voit qu’il y a quand même un passé ici, a confié le portier bordelais à Girondins TV. Et j’en suis désolé pour les gens de Rennes parce que je rêvais de remporter un trophée avec ce club. Je ne dis pas ça avec plaisir, mais c’est une des différences que l’on peut voir. Mais sinon, ce sont des clubs avec pas mal de similitudes." Sans titre majeur depuis 1971, le club breton appréciera… Sans titre majeur depuis 1971, le club breton appréciera…

