OM : Paris, le leader des Dodgers pessimiste « Par Youcef Touaitia - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A deux jours du choc de la 10e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, la tension monte. Leader des Dodgers, un groupe de supporters phocéens, Christian Cataldo n'a pas caché son pessimisme avant cette rencontre de prestige. "C’est sûr que le match de février (5-1 pour le PSG, ndlr) est dans les têtes, ce match nous a hanté et va nous hanter, a assuré Cataldo sur les ondes de RMC. Certains pas trop sérieux pensent qu’on va gagner. Peut-être qu’on va gagner... Sinon, on peut déclarer forfait. Parce que si on perd 3-0 par forfait, c’est mieux que d’en prendre 6 sur le terrain. Mais si on gagne Paris, c’est sûr que ça va changer la saison." Pour rappel, l'OM n'a pas battu le PSG depuis le 27 novembre 2011 (3-0) et reste sur 12 revers ainsi que 2 matchs nuls depuis. Pour rappel, l'OM n'a pas battu le PSG depuis le 27 novembre 2011 (3-0) et reste sur 12 revers ainsi que 2 matchs nuls depuis.

