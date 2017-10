Rennes : Ruello dément une crise...

Sous pression après le mauvais début de saison de Rennes, seulement 15e au classement de Ligue 1, le président du club breton René Ruello a été maintenu à son poste mardi par le conseil d'administration (voir ici). Dans un entretien accordé à TV Rennes, le dirigeant a évoqué la situation de son équipe.

"Vous savez ce que c’est une crise ? Je ne vois pas où elle est. Elle est dans les journaux. Le Stade Rennais se porte bien, il a des finances extrêmement saines. Les services administratifs et commerciaux fonctionnent très bien. On n’a pas de supporters ou d’entreprises en moins. Le stade se remplit toujours bien. Sur le plan sportif, on a une passe qui n’est pas facile à vivre. (...) Si vous ne voulez pas qu'il y ait de crise au Stade Rennais, je vais vous dire : les journalistes partent en vacances longue durée. Ils nous laissent travailler en paix, dans la sérénité, parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et là, il n'y aura pas de crise au Stade Rennais", a assuré Ruello.

Ce samedi (20h), Rennes serait bien inspiré de l'emporter face à Lille en Ligue 1 pour sortir de cette très mauvaise passe...