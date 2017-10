Nice : coup dur pour Seri !

Nice : coup dur pour Ser i ! « Par Damien Da Silva - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mauvaise nouvelle pour l'OGC Nice ! Déjà absent face à la Lazio Roma (1-3) jeudi en Europa League, le milieu de terrain des Aiglons Jean-Michaël Seri (26 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) va rater les trois prochaines semaines de compétition. En effet, l'Ivoirien a été touché à la cuisse et son entraîneur Lucien Favre a annoncé son indisponibilité. "Mika Seri est arrêté entre 3 semaines et 1 mois minimum en raison d'une blessure aux ischios", a lancé le technicien suisse devant les médias ce vendredi. Durant cette période, Nice va donc affronter sans Seri Strasbourg et le Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais aussi la Lazio en C3. Dur... Durant cette période, Nice va donc affronter sans Seri Strasbourg et le Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais aussi la Lazio en C3. Dur...

