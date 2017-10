OM : Garcia veut croire à l'exploit contre Paris

A l'occasion de la 10e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille va affronter le Paris Saint-Germain dimanche (21h sur Canal +) au Stade Vélodrome. Malgré la supériorité du PSG sur le papier, le coach marseillais Rudi Garcia ne s'avoue bien évidemment pas vaincu avant la rencontre.

"On va jouer le leader invaincu, on sait que c'est un gros match. On fait ce métier pour vivre ce genre d'affiche. Si on gagne c'est un exploit, si on fait nul, ça sera un très bon résultat et si on perd, on fera en sorte que ce soit dignement. Ils ont une équipe meilleure que l'an dernier, ils ont une équipe pour gagner la Ligue des Champions, on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes budgets, les mêmes effectifs... mais on fera tout pour gagner", a assuré le technicien français.

L'OM devra réaliser un match parfait pour tenter de vaincre le PSG, toujours invaincu toutes compétitions confondues cette saison.