OM : le Clasico, Payet le prépare avec envie « Par Damien Da Silva - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En clôture de la 10e journée de Ligue 1 dimanche (21h sur Canal +), l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. Après la gifle reçue (1-5) l'an dernier, le capitaine marseillais Dimitri Payet (30 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) prépare ce Clasico avec une grosse détermination. "Ces dernières années, il y avait de l'écart entre les deux effectifs. Il faut respecter le PSG comme on respecte tous nos adversaires. Mais les respecter, ça ne veut pas dire les regarder. On est motivés et on a envie de gagner ce match. Ça fait longtemps qu'on n'a pas battu le PSG et battre ce PSG, ça serait encore meilleur. (...) Dans ce genre de matchs, il n'y a pas besoin de parler. Si on n'est pas motivés, on n'a rien à faire là", a lancé l'international tricolore devant les médias. Pour rappel, l'OM n'a plus battu le PSG depuis le 27 novembre 2011 (3-0).

