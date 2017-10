Algérie : critiqué, Madjer cite Youtube « Par Romain Lantheaume - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé nouveau sélectionneur de l’Algérie à la place de Lucas Alcaraz, Rabah Madjer ne fait pas l’unanimité au pays. Malgré son statut de joueur de légende, le technicien n’a plus exercé depuis plus de dix ans et une expérience à Al-Rayyan Club au Qatar en 2006. L’ancien buteur a répondu aux critiques au cours de sa conférence de présentation jeudi. "Mon vrai diplôme, c’est mon vécu de joueur. Allez sur YouTube, vous ne verrez pas mes diplômes mais mes exploits, a rétorqué le technicien, qui a aussi cité l’exemple de Jupp Heynckes. Le talent ne s’oublie jamais. Regardez le Bayern Munich qui n’a pas oublié Heynckes qui est resté loin des terrains pendant plusieurs années. Ils ne sont pas fous ces dirigeants." Après la non-qualification pour le Mondial 2018, Madjer a pour objectif de conduire les Fennecs au moins jusqu’en demi-finale de la CAN 2019. Après la non-qualification pour le Mondial 2018, Madjer a pour objectif de conduire les Fennecs au moins jusqu’en demi-finale de la CAN 2019.

