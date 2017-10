Montpellier : Sessègnon avait donné sa parole « Par Romain Lantheaume - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé en tant que joueur libre à Montpellier il y a 13 mois, Stéphane Sessègnon (33 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) aurait pu faire faux bond au club héraultais. En effet, entre les premiers contacts avec le MHSC et sa signature, l’ancien Parisien avait obtenu la prolongation de son permis de travail, qui lui offrait la possibilité de poursuivre sa carrière en Angleterre. Mais le Béninois en a fait une question de principes. "J’ai pesé le pour et le contre, c’est vrai. Mais par rapport à ma conscience, je ne pouvais pas revenir sur ma parole donnée au coach Frédéric Hantz et au président Nicollin. Et je ne le regrette pas", a assuré l’Ecureuil auprès du quotidien 20 Minutes. En regain de forme ces dernières semaines, l’Héraultais a inscrit un superbe but dimanche dernier face à Nice (2-0, voir ici). En regain de forme ces dernières semaines, l’Héraultais a inscrit un superbe but dimanche dernier face à Nice (2-0,).

