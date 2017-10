Lyon : Aulas, Ndombélé a été surpris « Par Romain Lantheaume - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quittant Amiens pour l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombélé (20 ans, 4 matchs en L1 avec Lyon cette saison) a changé de monde au cours de l’été dernier. Au moment de son arrivée dans le Rhône, le milieu de terrain a expliqué avoir été surpris par le comportement de son nouveau président Jean-Michel Aulas, qu’il imaginait moins accessible. "Franchement c’est différent de le voir en face de soi qu’à la télévision. À la télévision, on peut croire qu’il est arrogant ou autre, mais pas du tout, a assuré le Gone dans les colonnes du journal régional Le Progrès. La première fois que j’ai parlé avec le président, cela m’a fait bizarre. Je l’ai trouvé très humain." Des propos qui feront plaisir au boss lyonnais, absent jeudi contre Everton (2-1) en Ligue Europa et dimanche (17h) à Troyes en Ligue 1 après avoir subi une intervention chirurgicale à un pied. Des propos qui feront plaisir au boss lyonnais, absent jeudi contre Everton (2-1) en Ligue Europa et dimanche (17h) à Troyes en Ligue 1 après avoir subi une intervention chirurgicale à un pied.

