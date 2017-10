Everton : Ménès déplore le "festival Williams"

Comme Everton ne parvenait pas à égaliser face à l’Olympique Lyonnais (1-2) jeudi en Ligue Europa, le capitaine des Toffees Ashley Williams (33 ans, 6 matchs et 1 but en C3 cette saison) a tenté de pourrir le match en cartonnant le gardien rhodanien Anthony Lopes, ce qui a provoqué un début de bagarre générale à l’heure de jeu (voir ici). Sur son blog, le consultant Pierre Ménès a déploré l’attitude du Gallois et son "festival".

"Et puis il y a eu cette action qui aurait pu être le tournant du match, avec cette charge hallucinante de Williams qui envoie volontairement Lopes dans les panneaux publicitaires alors que le gardien lyonnais est en l’air et avec le ballon dans les gants, a pesté le chroniqueur de Canal +. Cette faute méritait à elle seule le rouge mais le capitaine gallois d’Everton en a rajouté une couche en déclenchant un début de bagarre générale. Décision de l’arbitre : carton jaune. OK… Le plus terrible, c’est que c’est Williams qui égalise cinq minutes plus tard."

Heureusement pour l’OL, l’ailier Bertrand Traoré a rapidement redonné l’avantage d’une subtile "Madjer" ().