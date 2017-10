ASSE : Cabella veut sa place parmi les grands « Par Romain Lantheaume - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté cette saison par l'Olympique de Marseille, Rémy Cabella (27 ans) retrouve la joie de jouer et de bonnes sensations avec l’AS Saint-Etienne. Alors que sa carrière a tendance à stagner ces dernières années, le milieu offensif ne désespère pas de devenir un top joueur. "Je pense que je suis un très bon joueur, mais que je peux être un grand joueur. J’ai les capacités, a assuré l’international français dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Mais les grands joueurs, ce sont ceux qui sont décisifs, ceux qui font gagner leur équipe. (…) Là où on voit que tu es bon, c’est quand tu es décisif. En Angleterre, j’ai fait des bons matchs contre des grosses équipes, mais je n’étais pas décisif. A ce niveau-là, il faut marquer entre 10 et 15 buts par saison. C’est ce qui montre si vous êtes un bon, un très bon ou un grand joueur." Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 8 matchs de Ligue 1 cette saison, le Sudiste tentera donc d’améliorer ses statistiques ce vendredi (20h45 sur Canal + Sport) face à Montpellier en ouverture de la 10e journée de L1. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 8 matchs de Ligue 1 cette saison, le Sudiste tentera donc d’améliorer ses statistiques ce vendredi (20h45 sur Canal + Sport) face à Montpellier en ouverture de la 10e journée de L1.

