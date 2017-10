OM : Garcia envoie un message à Ocampos

Auteur d'un bon début de saison, l'ailier Lucas Ocampos (23 ans, 11 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) a encore marqué pour l'Olympique de Marseille face au Vitoria Guimaraes (2-1) jeudi en Europa League. Noté 8/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), l'Argentin a été encensé par son entraîneur Rudi Garcia.

"Lucas il a aussi du talent, sinon il ne marquerait pas de buts, il est capable d'éliminer, de marquer. Il est tellement généreux que parfois c'est au détriment d'une efficacité devant le but ou dans la dernière passe. Du talent il en a, il avait besoin d'avoir un jeu plus structuré, de savoir quand il peut prendre des risques et il est en train de le comprendre", a apprécié le coach olympien devant les médias.

En quelques semaines, Ocampos a réussi à s'imposer dans l'équipe type de Garcia grâce à son énorme activité.