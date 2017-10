PSG : Di Maria affiche son mal-être « Par Damien Da Silva - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur face à Anderlecht (4-0) mercredi en Ligue des Champions, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (29 ans, 8 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) n'a pas célébré sa réalisation. D'après son entourage, il s'agit d'un vrai message par rapport à sa situation au sein du club de la capitale. "Le fait de ne pas fêter son but était volontaire. Angel est inquiet et énervé de ne pas avoir de temps de jeu", a fait savoir l'un de ses proches au quotidien sportif L'Equipe. Désormais remplaçant après les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, l'Argentin serait notamment inquiet par rapport au Mondial 2018. De plus, Di Maria regretterait la décision du PSG d'avoir bloqué son départ pour le FC Barcelone dans les derniers instants du mercato d'été 2017. Si un exil vers la Chine a été écarté, un départ cet hiver sera-t-il envisagé ?

News lue par 14264 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+