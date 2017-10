Lyon : Lopes dresse la feuille de route « Par Romain Lantheaume - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après deux matchs nuls, l’Olympique Lyonnais a enregistré son premier succès cette saison en Ligue Europa en s’imposant 2-1 sur le terrain d’Everton ce jeudi. 2es avec 3 points d’avance sur l’Apollon Limassol, les Gones peuvent plus que jamais espérer se qualifier, comme l’a souligné le gardien Anthony Lopes (27 ans, 3 matchs en C3 cette saison). "C’est une victoire qui nous permet d’avancer. On a deux matchs à domicile, il va falloir faire carton plein. Il faut prendre 6 points et avec 6 points de plus, je pense que la qualification sera là, a estimé le Lusitanien au micro de beIN Sports. Il faudra jouer à fond et se qualifier le plus vite possible." L’OL recevra les Toffees le 2 novembre au retour et enchaînera par la réception de l’Apollon Limassol le 23 novembre. L’OL recevra les Toffees le 2 novembre au retour et enchaînera par la réception de l’Apollon Limassol le 23 novembre.

