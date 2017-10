PSG : L. Cana - "Neymar, un don du ciel" « Par Youcef Touaitia - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Formé au Paris Saint-Germain, Lorik Cana fait partie des nombreuses personnalités qui ont apprécié le recrutement de l'attaquant Neymar (25 ans, 10 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) en août dernier. Pour l'ex-international albanais, le Brésilien est une bénédiction pour la Ligue 1. "Neymar, c’est comme un don du ciel pour la Ligue 1. Je n’ai pas les statistiques de ce qui se passait niveau audiovisuel avant son arrivée, mais Neymar est un gros boost pour la Ligue 1, c’est indéniable. Moi, en tant que jeune retraité du football, ça me donne encore plus envie de regarder la Ligue 1 et le PSG. Il y a eu Zlatan et des gros joueurs qui sont arrivés, mais Neymar donne encore quelque chose en plus. J’encourage à avoir des opérations de ce genre-là", a analysé l'ancien Parisien au micro de SFR Sport.

