Nice : Dante assume son erreur « Par Eric Bethsy - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à domicile par la Lazio Rome (1-3) ce jeudi en Europa League, l’OGC Nice peut regretter l’égalisation concédée une minute après le but de Mario Balotelli, suite à une mésentente entre Dante (34 ans, 3 matchs et 1 but en C3 cette saison) et le gardien Yoan Cardinale. Après la rencontre, le défenseur central a plaidé coupable. "Il fallait rester concentré et être plus vigilant, a regretté le Brésilien au micro de beIN SPORTS. J’assume la faute, j’ai dit que c’était moi, il ne faut pas accuser 'Cardi' (Cardinale, ndlr). La prochaine fois, je devrai la mettre loin." Fébrile, le capitaine niçois est également fautif sur les deux autres buts encaissés. Fébrile, le capitaine niçois est également fautif sur les deux autres buts encaissés.

