OM : Lopez a apprécié la prestation collective

Vainqueur du Vitoria Guimaraes (2-1), ce jeudi soir, lors de la 3e journée de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille s'est rassuré avant le choc face au Paris Saint-Germain, prévu ce dimanche en Ligue 1. Une satisfaction pour le milieu de terrain, Maxime Lopez (19 ans, 11 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), auteur du but de la victoire.

"Aujourd’hui, il y avait un gros turn-over du coach. Il a changé pas mal de joueurs. On était pas mal à n’avoir pas beaucoup joué. On a bien commencé le match. Malheureusement, on se fait punir d’entrée. On s’est vite remis dans le match, on a su bien gérer. Ça nous a fait du bien. On a bien continué en seconde mi-temps, on a continué à mettre du rythme et on réussit à mettre ce but qui nous donne la victoire", s'est félicité le jeune Phocéen au micro de beIN SPORTS

Au classement du groupe I, l'OM est 2e avec 6 points, à une unité du leader, le Red Bull Salzbourg.