C3 : Nice 1-3 Lazio (fini) « Par Eric Bethsy - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une ouverture du score rapide, l'OGC Nice s'est incliné à domicile face à la Lazio Rome (1-3) ce jeudi soir. La partie avait pourtant bien commencé pour les Aiglons, auteurs d'une superbe action collective qui débouchait sur un coup de tête vainqueur de Balotelli (1-0, 4e) ! A noter la belle passe décisive de Sneijder, de retour dans le 11 niçois. Malheureusement, le Gym se déconcentrait suite à son but. Sur l'engagement, l'attaquant Caicedo profitait d'une énorme mésentente entre Dante et le gardien Cardinale pour pousser le ballon au fond des filets (1-1, 5e). Le début de match était fou, mais ça se calmait très vite. Pendant que les Niçois laissaient le ballon à leur adversaire, la Lazio se contentait d'une possession stérile. Il fallait une nouvelle erreur de Cardinale sur une frappe vicieuse de Nani pour réveiller tout le monde. Et l'on imagine que Favre a dû donner de la voix dans le vestiaire. Car au retour des vestiaires, les Aiglons revenaient avec de meilleures intentions. Très entreprenant, Balotelli passait tout près du doublé ! Mais plus le temps passait et plus on sentait la Lazio capable de faire la différence. Résultat, après une nouvelle erreur de la charnière centrale, Milinkovic-Savic (1-2, 65e) permettait aux siens de prendre l'avantage. Et le Serbe faisait même le break de la tête en fin de match (1-3, 90e). Décevant, Nice enchaîne une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Le Gym laisse ainsi la tête du groupe à la Lazio. Europa League : Résultats, buteurs, classements de chaque groupe

