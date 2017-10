Valence : le président veut garder Guedes

Prêté par le Paris Saint-Germain, l'attaquant Gonçalo Guedes (20 ans, 6 matchs et 1 but en Liga cette saison) réalise un début de saison tonitruant avec le FC Valence. Le président du club espagnol, Anil Murthy, n'a pas caché sa joie à l'idée de voir jouer le Portugais.

"Guedes est un grand joueur qui sera avec nous cette saison. Après, le mercato s’ouvrira et il faudra travailler une nouvelle fois", a indiqué le dirigeant ibérique au micro de beIN SPORTS. On l'a bien compris, Valence tentera de faire le nécessaire pour garder le plus longtemps possible le joueur appartenant au PSG.