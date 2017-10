Man City : le talisman Gabriel Jesus

Considéré comme un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, Gabriel Jesus (20 ans, 11 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) marche sur l’eau avec Manchester City. Seize buts et six passes décisives en 23 matchs depuis son arrivée chez les Citizens l'hiver dernier, le Brésilien affiche un bilan plus qu’honorable.

Mieux encore, l’ancien buteur de Palmeiras porte bonheur à son équipe. En effet, l’actuel leader de Premier League n’a jamais perdu lorsque son avant-centre a été aligné par Pep Guardiola. Au regard du niveau de jeu actuel des Skyblues, c’est parti pour durer !