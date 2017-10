Lyon : le Real peut racheter Mariano pour 18 M€ « Par Romain Rigaux - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé cet été à l'Olympique Lyonnais pour 8 millions d'euros en provenance du Real Madrid, Mariano Diaz (24 ans, 11 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) monte en puissance ces dernières semaines et affiche de bonnes statistiques. De bonnes performances qui pourraient donner des idées aux Merengue si le Dominicain reste performant durant toute la saison. En effet, la Casa Blanca a pris soin d'inclure une clause de rachat dans l'opération. Ce jeudi, Ecodiario révèle son montant : 18 millions d'euros. Une broutille pour le Real Madrid s'il se décidait de passer à l'action. Pas uniquement pour le faire jouer, mais aussi pour le revendre ensuite à un prix plus élevé afin de réaliser une belle plus-value. A l'image de la vente d'Alvaro Morata pour 80 millions d'euros à Chelsea un an après l'avoir racheté à la Juventus Turin pour 30 millions d'euros.

