Lyon : Ranieri ne dit pas non... « Par Youcef Touaitia - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la tête d'une solide équipe de Nantes, 5e de Ligue 1, Claudio Ranieri prouve une nouvelle fois, après avoir emmené Leicester au titre de champion d'Angleterre en 2016, qu'il est un entraîneur à part. Interrogé au sujet d'une éventuelle expérience du côté de l'Olympique Lyonnais, l'Italien s'est montré évasif. "Je sais que le président de Lyon m’apprécie. Quand j’étais à Monaco, il me l’avait déjà dit mais on ne peut jamais dire ce qui va se passer demain. Je suis très content ici, à Nantes, et je remercie le président Aulas d’avoir dit des choses positives sur moi. On ne peut jamais dire jamais", a indiqué Ranieri au micro de beIN Sports. La porte est donc ouverte pour l'OL. La porte est donc ouverte pour l'OL.

