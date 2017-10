Real : la statistique peu flatteuse de CR7

Si Karim Benzema traverse une période compliquée, Cristiano Ronaldo (32 ans, 4 matchs et 1 but en Liga cette saison) n'est pas non plus dans une forme olympique avec le Real Madrid. Buteur pour la première fois de la saison en Liga sur la pelouse de Getafe (2-1), samedi, l'attaquant portugais espère vite se reprendre pour soigner des statistiques peu glorieuses.

En effet, le quadruple Ballon d'Or n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule fois sur ses 23 tirs tentés, dont 7 cadrés, en Liga, depuis le coup d'envoi de l'exercice. C'est le plus mauvais bilan pour un joueur des cinq principaux championnats européens. Un passage à vide que CR7 devrait rapidement laisser derrière lui, comme très souvent.