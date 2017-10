Bayern : Vidal proche de l'Inter ?

Bayern : Vidal proche de l'Inte r ? « Par Youcef Touaitia - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quelques mois, Arturo Vidal (30 ans, 9 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) est passé de référence à son poste à joueur ordinaire. Peu influent avec l'équipe du Chili, non-qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, moins impressionnant avec le Bayern Munich, le milieu de terrain inquiète. A tel point qu'un départ dans les prochains mois serait même dans les tuyaux ! Selon le média TMW, Vidal souhaiterait effectivement changer d'air. Avec une destination toute trouvée en cas de départ : l'Italie, plus précisément du côté de l'Inter Milan. La publication transalpine annonce même un accord entre le joueur et le club champion d'Europe 2010. Reste désormais à savoir si le Bayern ouvrira la porte à un départ de son joueur l'été prochain. Reste désormais à savoir si le Bayern ouvrira la porte à un départ de son joueur l'été prochain.

