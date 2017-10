PSG : Dugarry ne croit pas en Emery « Par Youcef Touaitia - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Attendu au tournant après une première saison très poussive avec le Paris Saint-Germain, Unai Emery n'a pas que des fans. Parmi les sceptiques, Christophe Dugarry, qui a de plus en plus de mal à croire en l'entraîneur espagnol. "Cela fait maintenant plus d’un an qu’Unai Emery est au Paris Saint-Germain. J’ai l’impression que le costume est un petit peu trop grand pour lui. J’aimerais le voir un peu plus acteur de son équipe, gérer des cas parfois difficiles et être capable de trancher. C’est un sentiment, j’ai l’impression qu’il ne maîtrise pas toujours les événements, pas toujours les débats", a estimé le champion du monde 1998 au micro de SFR Sport. "J’ai l’impression que ce sont les joueurs qui dirigent l’équipe plus que l’entraîneur véritablement. On n’a jamais senti la patte Unai Emery, il y a des matchs charnières dans une saison, où il y a des décisions importantes qui peuvent faire basculer l’entraîneur ou les joueurs dans un sens ou dans l’autre. On n’a pas l’impression qu’il les a prises comme il aurait dû le faire pour s’imposer", a rajouté Dugarry. "J’ai l’impression que ce sont les joueurs qui dirigent l’équipe plus que l’entraîneur véritablement. On n’a jamais senti la patte Unai Emery, il y a des matchs charnières dans une saison, où il y a des décisions importantes qui peuvent faire basculer l’entraîneur ou les joueurs dans un sens ou dans l’autre. On n’a pas l’impression qu’il les a prises comme il aurait dû le faire pour s’imposer", a rajouté Dugarry.

