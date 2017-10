PSG : Neymar "grand supporter" de Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis l'arrivée de Neymar (25 ans, 10 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) et de Kylian Mbappé (18 ans, 8 matchs et 4 buts toutes compétitions avec Paris SG cette saison) au Paris Saint-Germain, les deux attaquants affichent beaucoup de complicité, sur et en dehors des terrains. Après la victoire du PSG face à Anderlecht (4-0) en Ligue des Champions mercredi, le Brésilien a dit tout le bien qu'il pense de l'ancien Monégasque et compte l'aider à progresse encore plus. "Kylian est mon pote. Je crois que c’est un gamin en or, qui fait de très bonnes choses. C’est un grand joueur, qui a toutes les qualités pour devenir un des grands noms du football mondial. Je suis son grand supporter, je vais l’aider du mieux que je peux. J’espère pouvoir faire pour lui ce que Lionel Messi a fait pour moi à Barcelone", a déclaré l'ancien Barcelonais au média brésilien Esporte Interativo. Mbappé appréciera forcément. Mbappé appréciera forcément.

