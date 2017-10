PSG : le poste de sentinelle, Rabiot s'agace Par Romain Rigaux - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Adrien Rabiot (22 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) tape du poing sur la table. S'il n'a jamais caché sa préférence pour un poste de milieu relayeur, le Parisien a tenu à mettre les choses au clair concernant sa motivation à évoluer en tant que sentinelle. "Je n'ai rien à dire là-dessus, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas jouer en tant que sentinelle. On m'a demandé ce que je préférais et j'ai dit à chaque fois que je préférais jouer relayeur mais je n'ai jamais dit que je ne voulais pas jouer en sentinelle. Je l'ai fait ce soir (après la sortie de Motta) car le coach a besoin qu'on s'adapte, qu'on change de poste. Comme Dani (Alves) à Dijon ou Julian Draxler qui viennent jouer au milieu. On s'adapte pour le collectif", a expliqué l'international français après la victoire contre Anderlecht (4-0) en Ligue des Champions. Il n'empêche que Rabiot a aligné des prestations insipides au poste de sentinelle et s'est fait recadrer récemment par son entraîneur Unai Emery pour son attitude (voir ici). Il n'empêche que Rabiot a aligné des prestations insipides au poste de sentinelle et s'est fait recadrer récemment par son entraîneur Unai Emery pour son attitude ().

News lue par 941 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+