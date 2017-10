Devenu le plus jeune gardien à débuter une rencontre de Ligue des Champions à 18 ans et 52 jours, Mile Svilar (Benfica) a connu une triste première européenne mercredi soir puisqu'il offre la victoire à Manchester United (1-0) sur une erreur d'appréciation en rentrant dans son but avec le ballon sur un coup franc lointain. On notera le joli geste de son adversaire et compatriote Romelu Lukaku, qui a consolé le portier belge, en larmes, à la fin de la rencontre en discutant longuement avec lui.

VIDEO : la grosse boulette de Svilar, consolé par Lukaku

#Silvar, 18 anni, por del #Benfica, esordisce in #Champions con una papera. A fine partita #Lukaku lo consola. Gran gesto. #BenficaManUtd pic.twitter.com/CBXsUgdJ4q — Cry e il calcio (@Cryeilcalcio) 19 octobre 2017