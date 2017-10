EdF : Laporte s'interroge, notamment sur Rami... « Par Romain Rigaux - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré sa belle réputation en Espagne, Aymeric Laporte (23 ans, 14 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) n'a toujours pas joué en équipe de France A. Plus appelé depuis le 26 mars chez les Bleus, le défenseur central de l'Athletic Bilbao s'agace et ne comprend pas tous les choix du sélectionneur Didier Deschamps, comme le fait de convoquer Adil Rami pour remplacer Laurent Koscielny lors du dernier rassemblement. "Je suis à Bilbao, un club qui n'est peut-être pas assez valorisé en France. Ici, ça n'empêche pas certains joueurs espagnols d'aller en sélection... On dirait que Marseille, c'est supérieur à l'Athletic Bilbao. Chacun son avis. Si c'est inférieur, ça n'est pas inférieur de beaucoup", a lâché Laporte dans les colonnes de L'Equipe. Et il n'exclut toujours pas d'opter pour la Roja. "Pour l'instant, c'est comme ça. Je l'ai toujours dit, mon pays, c'est la France. C'est ce que j'ai toujours voulu, mais si on ne fait pas appel à moi, il y a aussi une alternative possible et intéressante. Pour l'instant, ce n'est pas l'objectif", a-t-il expliqué. Et il n'exclut toujours pas d'opter pour la Roja. "Pour l'instant, c'est comme ça. Je l'ai toujours dit, mon pays, c'est la France. C'est ce que j'ai toujours voulu, mais si on ne fait pas appel à moi, il y a aussi une alternative possible et intéressante. Pour l'instant, ce n'est pas l'objectif", a-t-il expliqué.

