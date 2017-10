PSG : Cavani chasse CR7 et van Nistelrooy « Par Youcef Touaitia - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Intenable depuis le début de la saison, Edinson Cavani (30 ans, 12 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) a inscrit le deuxième but de la large victoire du Paris Saint-Germain à Anderlecht (4-0) ce mercredi soir. Preuve que l'attaquant uruguayen est dans la forme de sa vie, il comptabilise désormais au moins un but lors de ses 7 dernières sorties en Ligue des Champions. Buteur lors des deux premières journées contre le Celtic Glasgow (5-0) et le Bayern Munich (3-0), l'ancien Napolitain avait également trouvé le chemin des filets face à Arsenal (2-2) et Ludogorets (2-2) lors de la phase de poules de la dernière édition, mais aussi contre le FC Barcelone (4-0, 1-6), en 8es de finale. Seuls deux joueurs ont fait mieux dans l'histoire de la compétition : Cristiano Ronaldo, qui a marqué lors de 8 matchs de rang en 2013-2014, ainsi que l'ancienne gâchette de Manchester United, Ruud van Nistelrooy, qui a fait trembler les filets lors de 9 matchs consécutifs en 2002-2003. Seuls deux joueurs ont fait mieux dans l'histoire de la compétition : Cristiano Ronaldo, qui a marqué lors de 8 matchs de rang en 2013-2014, ainsi que l'ancienne gâchette de Manchester United, Ruud van Nistelrooy, qui a fait trembler les filets lors de 9 matchs consécutifs en 2002-2003.

