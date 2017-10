Chelsea : David Luiz et Bakayoko à l'infirmerie

Sur les nerfs ces dernières semaines, Antonio Conte ne risque pas de se calmer après le résultat nul concédé face à l'AS Rome (3-3), ce mercredi, lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

En effet, son défenseur central David Luiz (30 ans, 9 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) et son milieu de terrain Tiémoué Bakayoko (23 ans, 11 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) ont rejoint N'Golo Kanté, Danny Drinkwater et Victor Moses à l'infirmerie. Le Brésilien, touché au mollet, a cédé sa place en cours de rencontre, tandis que le Français souffre lui des adducteurs.