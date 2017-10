PSG : Verratti pas totalement satisfait

Malgré le large succès sur la pelouse d'Anderlecht (4-0), ce mercredi soir, lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Marco Verratti (24 ans, 3 matchs en C1 cette saison) n'est pas totalement satisfait. Pour le milieu de terrain, le club de la capitale doit s'améliorer à l'avenir.

"On a rapidement marqué. Anderlecht est revenu dans le match. Ils ont bonne équipe, ils ont bien joué. Ils ont eu des possibilités. On n’a pas fait un bon match, on peut s’améliorer mais on a pris les trois points. On est content du résultat mais on peut faire mieux. On a de l’ambition, on doit s’améliorer", a expliqué l'Italien au micro de Canal +.

Une analyse très lucide du Parisien.