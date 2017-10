PSG : Neymar, des dribbles et l'éclair

Buteur, Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en C1 cette saison) aurait pu signer un doublé voire un triplé s'il avait été un poil plus réaliste. Mais le Brésilien était tout de même omniprésent face à Anderlecht ce mercredi. Ses dribbles et ses accélérations ont fait des dégâts même si on retiendra surtout ce coup franc victorieux à la 66e minute. Le tout lui valait bien un 7/10 de Maxifoot.

"S'il n'a pas livré son meilleur match sous le maillot parisien, le Brésilien a tout de même été une nouvelle fois très présent sur le front de l'attaque grâce notamment à ses accélérations et ses dribbles. Buteur sur un coup franc parfaitement tiré sous le mur, l'ancien Barcelonais est aussi impliqué sur le but de Cavani puisque c'est lui qui déclenche la frappe au départ de l'action. Une frappe et une tête d'un rien à côté aussi à signaler. Un doublé était largement dans ses cordes ce soir", peut-on lire sur