PSG : K. Mbappé - "on peut toujours faire mieux"

Sans forcer, le Paris Saint-Germain a écrasé Anderlecht (4-0), ce mercredi soir, à l'occasion de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une satisfaction pour l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 3 matchs et 2 buts en C1 cette saison), qui a évoqué la bonne gestion de la partie du club francilien. "On a dit qu'on voulait vraiment faire bonne impression dans cette Champion's League. On est venu ici pour gagner avec la manière et je pense que c'est ce qu'on a fait. On est content, on repart à Paris avec les 3 points. On peut toujours faire mieux et accélérer un peu, il reste beaucoup de matchs, il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui", a analysé le buteur tricolore au micro de Canal +. 12 buts marqués, 0 but encaissé, le PSG est intraitable en C1 pour le moment.

