LdC : Anderlecht 0-4 Paris SG (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas au mieux collectivement, le Paris Saint-Germain a toutefois pu compter sur son fabuleux trio d'attaquants pour continuer à tout écraser sur son passage en Ligue des Champions. Sans être exceptionnel, notamment dans le secteur défensif, le club francilien a écrasé Anderlecht 4-0. Cette partie ne pouvait pas mieux débuter pour les Parisiens. Servi dans le dos de la défense par Verratti, Mbappé marquait en angle fermé (0-1, 3e). Malgré ce coup sur la tête reçu d'entrée, les Mauves ne se laissaient pas abattre et montraient des choses intéressantes, à l'image d'Onyekuru, qui butait sur Areola après avoir pris de vitesse Dani Alves. Bien que malmené, le PSG pouvait doubler la mise par Mbappé, encore lui, mais Sels avait le dernier mot. Neymar récupérait le ballon mais sa frappe manquait le cadre d'un rien. Les Franciliens prenaient finalement le large juste avant le repos. Suite à une frappe de Neymar repoussée par Sels, Mbappé remisait de la tête pour Cavani qui marquait de près (0-2, 44e). Au retour des vestiaires, l'Uruguayen pensait s'offrir le doublé mais c'est le sommet de la barre transversale qui repoussait sa lourde frappe. Mbappé, très en vue, manquait ensuite le cadre après un duel perdu par Cavani face à Sels. Pas très rassurants derrière, à l'image des latéraux Kurzawa et surtout Dani Alves, timides au milieu, les Parisiens faisaient un malheur devant en revanche. Après Mbappé et Cavani, c'est Neymar, sur un coup franc subtilement tiré, qui corsait l'addition (0-3, 66e). En fin de rencontre, Anderlecht était proche de réduire l'écart mais la barre repoussait la tentative d'Onyekuru. C'est au contraire Di Maria qui ajoutait un quatrième but (0-4, 88e). Trois matchs, trois victoires, douze buts marqués, zéro encaissé : le Paris Saint-Germain poursuit son sans-faute en Ligue des Champions. avant d'affronter ces mêmes Belges dans deux semaines au Parc des Princes. Trois matchs, trois victoires, douze buts marqués, zéro encaissé : le Paris Saint-Germain poursuit son sans-faute en Ligue des Champions. avant d'affronter ces mêmes Belges dans deux semaines au Parc des Princes.

News lue par 1804 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+