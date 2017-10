Sondage MF : vous voulez Puel à Rennes !

Sondage MF : vous voulez Puel à Renne s ! « Par Romain Rigaux - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel serait pour vous le meilleur entraîneur pour Rennes en cas de départ de Christian Gourcuff parmi les noms évoqués dans la presse ces derniers jours. Sur les 10 905 votes recensés, vous êtes 48,1% à vouloir Claude Puel sur le banc des Rouge et Noir. 37,6% des votants préfèrent voir Christophe Galtier, alors que Rémi Garde ne récolte que 14,3% des votes. Dès à présent, dites-nous quel serait pour vous le meilleur choix pour succéder à Thiago Motta devant la défense au PSG la saison prochaine : N'Golo Kanté (Chelsea), Fabinho (Monaco), Danilo Pereira (FC Porto) ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quel serait pour vous le meilleur choix pour succéder à Thiago Motta devant la défense au PSG la saison prochaine : N'Golo Kanté (Chelsea), Fabinho (Monaco), Danilo Pereira (FC Porto) ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

