OM : Garcia pointe une grosse lacune

Depuis le début de la saison, l'Olympique de Marseille concède trop de buts (15 en 9 matchs de Ligue 1). Pour l'entraîneur marseillais Rudi Garcia, son équipe doit notamment s'améliorer sur les coups de pied arrêtés défensifs. "On met trop de temps à se mettre en place. Certains se déconcentrent en replaçant les autres, ce n'est pas admissible. Tout est préparé dans le vestiaire avant le match, la position de chacun. Le marquage individuel sur les corners, il est clair. Rolando face à Balotelli contre Nice et Rami face à Koné contre Strasbourg. On a concédé des buts et il faut l'améliorer. C'est près de 30% des buts marqués dans le foot moderne", a expliqué le coach de l'OM en conférence de presse ce mercredi. On verra si les Olympiens ont retenu la leçon contre le Vitoria Guimaraes jeudi (19h) en Ligue Europa.

