Man City : Guardiola impose les cours d'anglais « Par Romain Rigaux - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une première saison un peu décevante à Manchester City, Josep Guardiola semble avoir trouvé la bonne formule et son équipe tourne à plein régime avec une série en cours de dix victoires consécutives. Le défenseur central des Skyblues, Nicolas Otamendi (29 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette saison), s'est confié sur les méthodes du coach catalan, et notamment les cours d'anglais obligatoires. "Après les matchs, on a l'obligation de manger au club, a expliqué l'Argentin dans des propos relayés par L'Equipe. L'alimentation et la récupération sont très importantes parce qu'on enchaîne les matchs. Il est très à cheval sur la nourriture et aussi sur le fait que nous étudions l'anglais parce que les réunions du club se font dans cette langue-là. En décembre, j'ai un examen. (...) Il est exigeant mais nous profitons de cette exigence. Il est omniprésent mais pas seulement sur le football. Il nous demande aussi toujours comment ça va avec la famille et tout un tas de choses." Guardiola et ses méthodes particulières ont généralement de très bons résultats. Guardiola et ses méthodes particulières ont généralement de très bons résultats.

