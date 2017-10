Bayern : le constat lucide de Hummels « Par Romain Rigaux - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Bayern Munich a piqué sa crise en ce début de saison avec le départ de Carlo Ancelotti, remplacé par Jupp Heynckes. Alors que le premier match du technicien allemand s'est soldé par un succès 5-0 face à Fribourg samedi, son défenseur Mats Hummels (28 ans, 8 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) reste critique concernant le niveau du club bavarois. "Il est évident que nous devons encore faire beaucoup d'efforts en interne et nous améliorer. Tout n'est pas mauvais, mais ce n'est pas au niveau où cela devrait être pour être dans les toutes meilleures équipes d'Europe. Cette cohésion doit encore progresser. L'esprit d'équipe et la solidarité dans le vestiaire du Bayern Munich ne sont pas encore au niveau requis pour une formation de top niveau européen", a déclaré l'international allemand dans des propos rapportés par Sport Bild. Corrigé 3-0 par le PSG, le Bayern doit se relancer en Ligue des Champions ce mercredi (20h45, beIN Sports 6) contre le Celtic Glasgow. Corrigé 3-0 par le PSG, le Bayern doit se relancer en Ligue des Champions ce mercredi (20h45, beIN Sports 6) contre le Celtic Glasgow.

