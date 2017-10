Real : Pérez revient sur le dossier Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet été, Kylian Mbappé (18 ans, 5 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale était notamment en concurrence avec le Real Madrid sur ce dossier, mais le natif de Bondy avait désigné le PSG comme sa priorité. Pour le président madrilène Florentino Pérez, le jeune international français a fait le bon choix. "Nous avons également pensé à Kylian Mbappé la saison dernière, mais nous avons une équipe assez complète. Mbappé est très jeune et il a plusieurs années devant lui. Dans ce sens, je pense qu’il a pris une bonne décision : être dans un grand très important, en plus de sa ville. Il est très jeune et a besoin d’un club comme le PSG pour jouer plus souvent", a confié le patron de la Casa Blanca au magazine El Espanol.

