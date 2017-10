Dortmund : Schmelzer commence à s'inquiéter... « Par Romain Lantheaume - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ça se complique pour le Borussia Dortmund. Trois jours après sa défaite en championnat face au RB Leipzig (2-3), le BvB a été contraint au match nul par l’APOEL Nicosie (1-1) mardi à Chypre en Ligue des Champions. Le capitaine Marcel Schmelzer (29 ans, 1 match en LdC cette saison) commence à se faire du souci. "Nous sommes déçus. La première période ça allait encore mais la deuxième nous n'avons pas été assez bons. On ne peut pas se permettre ça en Ligue des Champions, a déploré le latéral gauche au micro de Sky Allemagne. Ce match nul n'est pas causé par une faute de notre gardien, c'est nous qui n'avons pas su profiter des opportunités. Cela fait deux matchs de suite que nous ne gagnons pas et que nous jouons mal, il faut que nous en sortions." Avec toujours six points de retard sur le duo composé du Real Madrid et de Tottenham, Dortmund va devoir cravacher pour espérer se qualifier. Avec toujours six points de retard sur le duo composé du Real Madrid et de Tottenham, Dortmund va devoir cravacher pour espérer se qualifier.

