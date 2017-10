PSG : le brassard, Marquinhos y prend goût « Par Romain Lantheaume - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré son jeune âge, le défenseur central Marquinhos (23 ans, 7 matchs en L1 cette saison) vient de débuter les deux derniers matchs comme capitaine. D’abord en sélection avec le Brésil face au Chili (3-0) mercredi dernier puis à Dijon (2-1) samedi avec le Paris Saint-Germain. Et l’ancien Romain a apprécié cette expérience ! "C’est vraiment un plaisir et un honneur d’être capitaine. Ça veut dire beaucoup de choses, a savouré l’Auriverde en conférence de presse. Il y a beaucoup de responsabilités, pas que sur le terrain mais aussi en dehors. J’apprends avec les capitaines que j’ai eus… Ça me fait plaisir aujourd’hui d’être l’un des capitaines du PSG." Mais les bonnes choses sont à déguster avec modération et en l'absence de Thiago Silva, le milieu de terrain Thiago Motta récupérera le brassard ce mercredi (20h45, Canal+) en Ligue des Champions face à Anderlecht. Mais les bonnes choses sont à déguster avec modération et en l'absence de Thiago Silva, le milieu de terrain Thiago Motta récupérera le brassard ce mercredi (20h45, Canal+) en Ligue des Champions face à Anderlecht.

