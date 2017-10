OM : Di Meco pas tendre avec Lopez « Par Romain Rigaux - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de la saison dernière à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez (19 ans, 5 matchs en L1 cette saison) connaît un début d'exercice 2017-2018 plus compliqué. Placé sur le banc ou envoyé en tribunes par Rudi Garcia, le jeune milieu marseillais peine à regagner sa place et n'échappe pas aux critiques. Celles notamment d'Eric Di Meco, pas tendre avec l'Olympien. "Le petit Lopez, faudrait qu’il se recentre un peu sur le football, il ne fait pas de la télé-réalité là, mais du football. Je pense qu’il n’a plus la tête au football. C’est le problème, ça fait 6 mois qu’il joue au plus haut niveau, il a une carrière à faire, ce n'est pas un hasard s'il est sur le banc", a jugé l'ancien défenseur marseillais au micro de RMC. Après les éloges, le Minot doit désormais apprendre à encaisser les critiques. Après les éloges, le Minot doit désormais apprendre à encaisser les critiques.

