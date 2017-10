Naples : pour Sarri, Man City peut le faire « Par Romain Lantheaume - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Impressionnant en ce moment, Manchester City a encore frappé fort en dictant sa loi à Naples (2-1) mardi dans le choc du groupe F de la Ligue des Champions. Pour l’entraîneur des Partenopei, Maurizio Sarri, les Skyblues ne doivent rien s’interdire cette saison. "Je crois qu'ils font partie des favoris. C'est une équipe fantastique, rapide, et intelligente tactiquement. Ils sont en grande forme physique et mentale, je crois qu'ils peuvent aller jusqu'au bout", a glissé le technicien italien après la rencontre. L’actuel leader de Premier League va tout de même devoir tenir ce rythme sur l’ensemble de la saison. Mardi, l’équipe de Pep Guardiola a d’ailleurs davantage souffert en seconde période et frôlé l’égalisation. L’actuel leader de Premier League va tout de même devoir tenir ce rythme sur l’ensemble de la saison. Mardi, l’équipe de Pep Guardiola a d’ailleurs davantage souffert en seconde période et frôlé l’égalisation.

