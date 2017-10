Bordeaux : Martin très clair pour Laborde « Par Romain Lantheaume - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Barré par la concurrence à Bordeaux, avec qui il n’a plus joué depuis le 8 septembre, l’attaquant Gaëtan Laborde (23 ans, 5 apparitions en L1 cette saison) garde la cote auprès de plusieurs formations parmi lesquelles Rennes, Strasbourg, Metz, Le Havre, Auxerre et Lens, toutes intéressées par sa venue en tant que joker. Mais pour le président des Girondins, Stéphane Martin, la tendance n’est pas à un départ dans l’immédiat. "Nous n'avons pas de proposition ferme à part des prêts. Nous ne les avons même pas étudiés. Gaëtan peut légitimement ambitionner mieux, a lancé le dirigeant dans les colonnes de L’Equipe. Effectivement, Gaëtan ne joue pas beaucoup. Il revient de blessure. C'est un garçon intelligent, qui est là depuis longtemps. Il sait que les choses peuvent vite changer. L'an dernier, nous avions huit joueurs offensifs et il ne partait pas premier. Ça ne l'a pas empêché de faire la saison que vous savez. Nous avons besoin de six éléments devant. Il est dans les six. Pour nous, il n'y a pas de sujet." Si son temps de jeu n’évolue pas, l’ancien joueur de Clermont pourrait tout de même postuler à un départ au cours des prochaines semaines. La piste menant à Rennes, qui envisage de recruter après la blessure d’Ismaila Sarr, paraît notamment intéressante. Si son temps de jeu n’évolue pas, l’ancien joueur de Clermont pourrait tout de même postuler à un départ au cours des prochaines semaines. La piste menant à Rennes, qui envisage de recruter après la blessure d’Ismaila Sarr, paraît notamment intéressante.

