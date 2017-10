Bordeaux : Laborde a aussi la cote en L1 !

Dans l’impasse à Bordeaux où Nicolas de Préville et Alexandre Mendy le devancent désormais dans la hiérarchie, l’attaquant Gaëtan Laborde (23 ans, 5 apparitions en L1 cette saison) intéresse plusieurs clubs, interpellés par sa situation. D’après RMC et L’Equipe, Strasbourg et Metz sont venus aux renseignements, tandis que Rennes aurait contacté l’entourage du joueur selon le journal 20 Minutes. Outre Le Havre (voir ici), Auxerre et Lens sont aussi sur les rangs en Ligue 2.

Logiquement, le natif de Mont-de-Marsan privilégie les pistes menant en L1. Mais les Girondins préféreraient attendre la trêve hivernale avant de faire un point. Surtout, ils ne veulent pas entendre parler d’un prêt et privilégient un transfert sec. Reste à savoir si Laborde, qui semblait parti pour s'accrocher (), patientera jusqu’en janvier ou s’il tentera de forcer son départ au cours des prochaines semaines pour rejoindre un club en tant que joker.