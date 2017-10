Monaco : Touré ne rend pas les armes

Battu par Besiktas (1-2) ce mardi lors de la 3e journée de la Ligue des Champions, Monaco se retrouve dans une situation très délicate en occupant la dernière place du Groupe G avec seulement 1 point. En zone mixte, le défenseur monégasque Almamy Touré (21 ans, 2 matchs en C1 cette saison) s'est projeté sur la suite de la compétition.

"Quand tu perds, tu doutes un peu, forcément, mais on va travailler. La qualification est encore possible, si on gagne à Besiktas et les deux autres matchs. Dans le foot tout est possible", a lancé Touré.

Les Monégasques vont devoir montrer un autre visage pour réussir l'exploit de se qualifier pour la phase éliminatoire de la C1.