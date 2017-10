Besiktas : Günes n'enterre par Monaco « Par Romain Rigaux - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après sa victoire à Monaco (2-1) ce mardi en Ligue des Champions, Besiktas est bien parti pour se qualifier avec neuf points au compteur en trois journées. Mais l'entraîneur turc Senol Günes reste prudent et n'écarte pas l'ASM dans la course à la qualification dans ce groupe G. "Avec trois victoires en autant de matchs, on est en tête du groupe. On a fait un bon pas. Mais rien n'est encore fait. Même Monaco peut encore passer. Notre objectif est la qualification. On va y aller étape par étape. Cela dit, battre cette équipe de Monaco nous donne beaucoup de confiance", a expliqué le coach de la formation stambouliote. Monaco compte trois points de retard sur la 2e place du RB Leipzig. Monaco compte trois points de retard sur la 2e place du RB Leipzig.

News lue par 916 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+