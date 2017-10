Monaco : Sidibé veut encore y croire

Ce mardi, l'AS Monaco a chuté face à Besiktas (1-2) au Stade Louis II lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Malgré la situation difficile du club de la Principauté, dernier du Groupe G, le latéral droit monégasque Djibril Sidibé (25 ans, 3 matchs en C1 cette saison) veut encore croire à la qualification.

"Tant qu'on peut espérer la qualification, on va continuer d'espérer, mais c'est vrai que c'est compliqué, on n'a qu'un point, on est dernier... Il a manqué beaucoup d'ingrédients, l'agressivité, la vitesse, à ce niveau ça se paie cash. Il faut se concentrer sur ce qu'on sait bien faire, on va se remettre en question. Il faut faire plus, les joueurs et le staff technique", a lancé l'international français pour L'Equipe.

Pour se qualifier pour la phase éliminatoire de la C1, Monaco devra réaliser un exploit inédit en France ().