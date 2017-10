Monaco : Ménès "ne voit rien" « Par Romain Rigaux - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme de nombreux observateurs, Pierre Ménès a été très déçu par la prestation de Monaco contre Besiktas (1-2) ce mardi en Ligue des Champions. Le consultant de Canal+ est très inquiet pour la suite et s'interroge sur le niveau de l'ASM. "Mais au point où on en est, ce n'est même plus la qualification en Coupe d'Europe qui est en jeu, c'est la suite de la saison. Je n'ai pas cessé de dire que Monaco avait beaucoup trop vendu au cours de l'été mais les supporters m'ont souvent rétorqué que Jardim faisait des miracles et que les nouvelles recrues étaient très fortes. Seulement, on ne voit rien. On ne voit rien en championnat et on ne voit rien en Ligue des Champions. (...) Alors évidemment, ils ont perdu des grands joueurs et les nouveaux ne sont pas encore au niveau, à l'image d'un Tielemans totalement perdu au milieu de terrain. Mais quid de ceux qui sont restés ? Qu'en est-il du niveau de jeu de Subasic ou de Glik ? Quant à Lemar, il a été complètement à la ramasse", a écrit le journaliste sur son blog. L'ASM reste sur trois défaites en quatre matchs toutes compétitions confondues. L'ASM reste sur trois défaites en quatre matchs toutes compétitions confondues.

